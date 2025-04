En exclusivité sur la Forge : Manuscrits de scénarios AD&D du début des années 80 !

Aujourd'hui c'est un des fidèles lecteur de la Forge, Antoine Pressard , qui nous ressort de ses coffres quelques raretés qu'il a proposé de partager avec tout le monde via la Forge de papier : 4 manuscrits et 1 tapuscrit de scénarios AD&D rédigés au début des années 1980 !!!

« Depuis près de 25 ans maintenant les prémices du jeu de rôle en France me passionnent.

C’est à l’occasion de mes recherches quasi quotidiennes que je suis tombé sur cette annonce sur Le Bon Coin en janvier 2023 avec pour simple intitulé « Scénarios Donjons et Dragons ».

Bien évidemment je saute sur l’occasion sentant la relique à plein nez ! Bonne pioche.

En échangeant avec le vendeur, Jean-Luc Roméro, il m’indique qu’il est un des premiers joueurs de D&D en France, en tout cas dans la région de Montpellier, ville où il a fait l’acquisition de ces photocopies de modules qui étaient vendues dans le magasin « Pomme de reinette et Pomme d’Api » en 1984 ou 1985. Boutique qui existe toujours et a longtemps été un Relais Jeux Descartes.

Après réception et étude des 5 modules aux agrafes rouillées et au papier déjà jaunit par le temps voici ce que je peux vous dire :

Il y a 4 manuscrits et un tapuscrit :

« Au pays des voleurs »

« Le chemin des morts »

« La boule de Vana »

« Le lac des ténèbres »

« Le portail de l'enfer »

Tous sont l’œuvre de Bruno Faidutti, célèbre auteur de jeux (on lui doit entre autres Citadelles, La vallée des mammouths, Mystère à l'abbaye et le cultissime Baston) , qui a longtemps officié dans la région de Montpellier.

« Au pays des voleurs » est la photocopie du manuscrit original du module "Le pays des voleurs" paru en novembre 1985 aux éditions du Dernier Cercle. La version éditée reprend largement le texte d'origine ainsi que la plupart des cartes.

« Le chemin des morts » est une traduction du module « The Lichway » paru dans le White Dwarf numéro 9 (oct/nov. 1978) et aussi dans le Best of White Dwarf Scenarios numéro 1 de 1980.

« La boule de Vana » et « Le portail de l'enfer » sont deux courts scénarios de bonne facture.

« Le lac des ténèbres » est lui plus beaucoup plus long et détaillé.

L’ensemble est de grande qualité et je suis toujours surpris par le soucis du détail de l’auteur.

C’est donc avec grand plaisir que je partage cette trouvaille avec tous les amoureux des premières années de l’histoire du jeu de rôle en France.

PS : Les fichiers .pdf disponibles ici sont le résultat de la numérisation de photocopies de photocopies des années 80. Le rendu n’est donc pas toujours parfaitement lisible, même sur mes « originaux ».

Je ne désespère pas de mettre un jour la main sur les originaux ! »

Antoine Pressard