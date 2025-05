Les sorts iconiques de D&D au fil des différentes versions : le sort "Projectile magique"

Bon sang de bonsoir, en parcourant la Forge je viens de m'apercevoir que mon dernier article consacré à l'étude d'un sort iconique de notre jeu préféré remonte déjà à 5 ans !!! Il est grand temps de remédier à tout ça. Alors après vous avoir parlé du sort sommeil puis du sort charme-personnes, je vais maintenant me pencher sur un autre sort que tout magicien se plait à avoir dans son grimoire, le fameux projectile magique ! Rapide et touchant à tous les coups (enfin, pas au début, mais on va voir ça plus en détail), ce sort a permis à nombre de magiciens de se sortir d'un mauvais pas tout en engrangeant parfois quelques points d'expérience ^^. Bon mais allez, comme j'aime à le répéter à chaque article, commençons par le début ^^. OD&D : et bien contrairement aux deux autres sorts précédemment étudiés, le sort projectile magique n'est pas dans les trois livrets de la boite de D&D. En fait il ne fera son apparition que l'année suivante (1975) dans le supplément Greyhawk (1er supplément paru pour D&D). Alors la description est pour le moins succincte mais les bases sont déjà posées et ne changeront guère dans les éditions suivantes. On y apprend donc qu'il s'agit d'un projectile conjuré équivalent à une flèche magique, qu'il occasionne 2-7 (1d6+1) points de dégâts à toute créature qu'il touche, qu'il a une portée de 45 mètres et que pour chaque tranche de 5 niveaux atteintes par le magicien, ce dernier obtient 2 projectiles supplémentaires (1 au 1er niveau, 3 au 6e niveau, 5 au 11e, etc.). Et c'est tout. D'ailleurs aucune précision n'est donné sur la façon dont le projectile atteint sa cible : automatiquement ? Avec un lancer pour toucher ? Mystère.... Mais la réponse vient dès l'édition suivante ^^. D&D Holmes : on retrouve ce qui a été donné précédemment, à savoir le nombre de dégâts et la portée, par contre s'il dit bien que les magiciens de plus haut niveau peuvent lancer plus d'un projectile il n'entre pas plus dans les détails. Mais la grosse différence avec cette édition c'est qu'elle apporte une précision, et de taille : le projectile équivaut donc toujours à une flèche magique mais pour atteindre la cible il faut réussir un jet pour toucher comme si on tirait une flèche avec un arc long : Roll the missile fire like a long bow arrow (Missile Fire Table). Ah là c'est tout de suite moins rigolo. Heureusement tout ça change dès l'édition suivante ^^.

D&D Moldvay : c'est dans cette édition que ce sort devient enfin le projectile magique que tout le monde connait. On garde donc les bases données depuis le début, c'est à dire une flèche brillante dont la portée est de 45 m et les dégâts de 2-7 par projectile. Dans cette version on nous précise de nouveau qu'un magicien obtient 2 projectiles supplémentaires tous les 5 niveaux, mais on rajoute que ces projectiles peuvent être envoyés aussi bien sur une seule cible que sur plusieurs (précision bien utile). Le sort a également une durée maintenant, 1 tour (cette variable ne sera vraiment utile que dans la version suivante... la version française comporte d'ailleurs une erreur car elle indique 1 round, mais il s'agit bien de 1 tour). Mais la grosse différence avec les versions précédentes c'est qu'il est maintenant écrit noir sur blanc que le (ou les) projectile(s) touche(nt) automatiquement toute cible visible. Donc plus besoin de lancer pour toucher... mais par contre la cible doit être à portée ET visible.

D&D Mentzer : alors ici le sort est beaucoup plus détaillé. Comme pour les précédentes versions on conserve la portée (45 m), les dégâts (2-7) et aussi maintenant la durée apparue dans la version Moldvay. Il s'agit bien toujours d'une flèche brillante créée par le magicien mais on nous précise que cette flèche apparait aux côtés du magicien et y reste jusqu'à ce qu'il décide de l'envoyer ou que le sort arrive à expiration (d'où l'intérêt d'avoir enfin une durée... bon mais la version originale - et donc la traduction française - comporte une erreur, dans la durée du sort elle indique 1 round mais quand on regarde à la page 38 du livret des joueurs en vo, rubrique Types of spells, il est bien indiqué "for example a Magic Missil spell creates a glowing arrow that follows the magic-user around, either until it is shot or until a turn passes (10 minutes)"... et on retrouve bien ça aussi dans la page 38 de la vf). On nous indique également que le projectile n'a pas de consistance réelle et ne peut donc pas être touché, qu'il ne manque jamais sa cible et que celle-ci n'a droit à aucun jet de protection (ça allait de soi mais c'est toujours mieux quand c'est précisé). Comme déjà dit la cible doit être visible et le magicien gagne 2 nouveaux projectiles tous les 5 niveaux. Par contre il y a une grosse boulette dans la version française ! Il est écrit qu'un magicien tirant plusieurs projectiles avec un même sort "ne peut pas attaquer des cibles différentes"... FAUX et ARCHI-FAUX !!! Dans la vo il est bien écrit que les projectiles peuvent être tirés sur différentes cibles (the missiles may be shot at different targets), comme ça a toujours été le cas dans les versions précédentes. Bon et comme de bien entendu, c'est passé sous les radars lors de nos relectures, (comme l'erreur au niveau de la durée) donc il va falloir corriger ça dans les pdf disponibles sur la Forge...faire, défaire, pffff.... Cette version est donc la version définitive pour les règles de D&D, la description reste identique dans les versions ultérieures (Brown et Rules Cyclopedia). On notera toutefois que le traducteur a mieux fait son travail dans la version française de la version Brown car il a bien écrit que les projectiles peuvent être lancés sur différentes cibles... par contre la durée est toujours indiquée 1 round et non 1 tour. Voyons maintenant la version AD&D qui diffère assez grandement de la version D&D sur certains points.

AD&D : alors si le principe du sort reste le même qu'en D&D, tout le reste diffère plus ou moins beaucoup. Pour commencer, il ne s'agit plus d'une flèche brillante apparaissant à côté du magicien mais simplement d'un (ou plusieurs) projectile(s) fusant de ses doigts. Le(s) projectile(s) touche(nt) toujours automatiquement mais les dégâts ne sont plus que de 2-5 (1d4+1), la portée n'est plus de 45 m mais de 6"+1"/niveau (soit 18 m + 3 m/niveau en intérieur et 54 m + 9 m/niveau en extérieur) et la durée est juste qualifiée de "spéciale". Le magicien obtient toujours des projectiles supplémentaires en progressant de niveau mais c'est maintenant 1 projectile en plus tous les 2 niveaux (soit 2 au 3e, 3 au 5e, 4 au 7e, etc.). Mais la plus grosse différence vient maintenant du fait que ce sort agit sur une aire d'effet ! Et oui, le magicien, s'il possède plusieurs projectiles, peut toujours les envoyer sur une seule cible ou bien plusieurs, mais elles doivent toutes se trouver dans une même surface de 3 m sur 3 m... et là encore grosse boulette de la version française !!! Dans "zone d'effet" il a été indiqué "une créature ou plus dans 1m² " alors qu'en vo il est écrit "one or more creatures in a 10 square foot area" (soit 9m² , c'est quand même pas pareil). Et évidemment ça aussi c'est passé à l'as durant nos relectures, donc le Manuel des Joueurs et le Manuel Complet du Joueur devront être corrigés. re-pffff....