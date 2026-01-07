Overblog Tous les blogs Top blogs Jeux & Jeux Vidéo Tous les blogs Jeux & Jeux Vidéo
La forge de papier
La forge de papier

Ce blog a pour but de vous proposer ponctuellement des traductions d'ouvrages généralement réalisées par moi-même (D&D et AD&D 1ère édition, mais également des livrets de règles de jeux de plateaux ainsi qu'éventuellement d'autres jeux de rôle datant de la même époque) ou parfois par d'autres personnes; je vous présenterai aussi des photos de certaines de mes réalisations personnelles :)

Nouvelle grosse fournée de corrections

7 Janvier 2026

7 Janvier 2026

Nouvelle grosse fournée de corrections
Durant les mois d'août et de septembre dernier, on en avait profité avec l'ami Bournazel pour faire tout un tas de corrections dans divers pdf de la Forge suite à pas mal d'erreurs qu'on avait trouvé ou qui nous avait été signalées par des lecteurs. Et puis j'ai rangé ça dans un coin et les ai oublié ^^.

Du coup je profite de ce début d'année pour mettre à jour lesdits pdf. Alors pour certains ce ne sont que des broutilles qui ne gênaient pas du tout ; par exemple dans le Recueil des règles B/X, le sort Projectile magique avait une durée de 1 round alors qu'en réalité c'est 1 tour, mais dans cette version des règles ça ne change rien donc ça ne gênait pas, mais bon, on aime quand les choses sont bien faites ^^. Par contre pour d'autres c'était plus important, comme par exemple toujours le sort Projectile magique mais cette fois-ci pour la version D&D BECMI où il était dit que lorsqu'on en tire plusieurs en même temps on ne peut le faire que sur une seule et même cible alors qu'en fait on peut les répartir sur plusieurs cibles différentes, ou encore dans les règles D&D Master où la table d'expérience ainsi que celle des jets de protection des petites-gens étaient fausses (c'étaient celles des nains). Bref voilà, on a fait tout un tas de corrections, les liens ont été mis à jour dans les articles correspondants et pour que vous ne passiez pas des éons à les chercher, je vous mets ci-dessous la liste de tous les ouvrages qui ont subis des corrections avec le lien direct pour chacun menant à l'article où récupérer ledit ouvrage.

AD&D Manuel des joueurs couverture Easley et couverture Trampier

AD&D Manuel complet du joueur couverture classique et couverture rétro

D&D Recueil des règles B/X

D&D Recueil des règles B/X - Livret du joueur

D&D règles Moldvay révisées

D&D BECMI Livre des sorts

D&D BECMI règles de Base livret joueurs et livret MD

D&D BECMI règles Expert

D&D BECMI règles Compagnon livret Joueurs et livret MD

D&D BECMI règles Master livret du joueur et livret MD

Versions livres des règles BECMI (Base, Expert, Compagnon et Master)

Dragonlance modules DL1, DL2, DL3, DL4 et DL5

Voilà, il reste sûrement encore des coquilles et erreurs dans d'autres ouvrages (et peut-être même dans ceux-ci), donc n'hésitez pas à nous le faire remarquer si vous en trouvez (surtout si elles sont vraiment importantes).

Sur ce je vous dis bon jeu et à bientôt sur la Forge de papier !

Nouvelle grosse fournée de corrections
Commenter cet article
P
PeO
07/01/2026 19:27
Merci, c'est Noël!
Répondre
G
Garcia
07/01/2026 16:43
Peut on avoir la liste des changements?
Répondre
D
Dvergguden
07/01/2026 17:06
Houlà, on a fait ça en août et septembre, je ne me souviens pas de tout, j’essaye de voir ça
